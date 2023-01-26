В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота

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В Улан-Удэ состоится большой концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.Впервые в столице Бурятии выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота (Владивосток). Также участниками концерта станут военные оркестры Улан-Удэнского гарнизона.Концерт «С музыкой к победе!» пройдёт 18 февраля в 16 часов в Физкультурно-спортивном комплексе.Ансамбль Тихоокеанского флота выступит в полном составе. Перед зрителями выступит оркестр, хор и балетная труппа ансамбля. Каждый концерт коллектива превращается в яркое театрализованное представление. Не случайно во время мировых гастролей японская пресса назвала выступление ансамбля «русскими цунами», а французская – «триумфом флота из Владивостока». Репертуар ансамбля — это и классика, и русский романс, и народные песни, и в первую очередь – матросские песни и танцы, ставшие поистине народными: «Плещут холодные волны», «Варяг», а также знаменитая флотская пляска «Яблочко».Впервые на одной сцене выступят военные оркестры Улан-Удэнского военного гарнизона: 5 отдельной гвардейской танковой бригады (дирижёр Антон Дударь), 11 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (дирижёр старший лейтенант Алексей Грецов), 30 артиллерийской бригады (дирижёр старший лейтенант Владислав Самоходкин), 37 гвардейской отдельной мотострелковой бригады (дирижёр лейтенант Дмитрий Балакин). В программе военных музыкантов композиции Диева, Готлиба, Пахмутовой и др.Стоимость билета – 1000 рублей. Все средства от концерта будут направлены на расчётный счёт автономной некоммерческой организации «Содействие» для поддержки военнослужащих Бурятии.