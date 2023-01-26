26 января

25 января

Популярное

В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота

В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота
Общество, 
Все средства от концерта будут направлены в поддержку военнослужащих

В Улан-Удэ состоится большой концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

Впервые в столице Бурятии выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота (Владивосток). Также участниками концерта станут военные оркестры Улан-Удэнского гарнизона.

Концерт «С музыкой к победе!» пройдёт 18 февраля в 16 часов в Физкультурно-спортивном комплексе.

Ансамбль Тихоокеанского флота выступит в полном составе. Перед зрителями выступит оркестр, хор и балетная труппа ансамбля. Каждый концерт коллектива превращается в яркое театрализованное представление. Не случайно во время мировых гастролей японская пресса назвала выступление ансамбля «русскими цунами», а французская – «триумфом флота из Владивостока». Репертуар ансамбля — это и классика, и русский романс, и народные песни, и в первую очередь – матросские песни и танцы, ставшие поистине народными: «Плещут холодные волны», «Варяг», а также знаменитая флотская пляска «Яблочко».

Впервые на одной сцене выступят военные оркестры Улан-Удэнского военного гарнизона: 5 отдельной гвардейской танковой бригады (дирижёр Антон Дударь), 11 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (дирижёр старший лейтенант Алексей Грецов), 30 артиллерийской бригады (дирижёр старший лейтенант Владислав Самоходкин), 37 гвардейской отдельной мотострелковой бригады (дирижёр лейтенант Дмитрий Балакин). В программе военных музыкантов композиции Диева, Готлиба, Пахмутовой и др.

Стоимость билета – 1000 рублей. Все средства от концерта будут направлены на расчётный счёт автономной некоммерческой организации «Содействие» для поддержки военнослужащих Бурятии.
 

Возрастное ограничение 6+
концерт военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота
В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота
Общество, 26.01.2023
Все средства от концерта будут направлены в поддержку военнослужащих
Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома
Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома
Общество, 26.01.2023
Они пострадали от обстрелов ещё полгода назад
В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём
В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём
Общество, 26.01.2023
Максимальный штраф для нарушителей составит сто тысяч рублей
Жители Бурятии берут дальневосточные гектары для строительства жилья
Жители Бурятии берут дальневосточные гектары для строительства жилья
Общество, 26.01.2023
Самыми востребованными оказались участки в Кабанском и Иволгинском районах
В Бурятии военных обогревают в морозы и поят горячим чаем
В Бурятии военных обогревают в морозы и поят горячим чаем
Общество, 26.01.2023
Занятия на открытом воздухе сокращены
Ночью в Улан-Удэ больше всего снега вывезли с улицы Ботаническая
Ночью в Улан-Удэ больше всего снега вывезли с улицы Ботаническая
Общество, 26.01.2023
Каждую ночь в городе работает тяжёлая техника
В МФЦ Бурятии приостановили приём по услугам Росреестра
В МФЦ Бурятии приостановили приём по услугам Росреестра
Общество, 26.01.2023
На такую меру пришлось пойти из-за сбоя в программе
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Общество, 26.01.2023
В республике местами небольшой снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^