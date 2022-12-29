В Улан-Удэ введён новый порядок для осуществления земляных работ

Он вступает в силу с начала следующего года



В столице Бурятии внесены изменения в порядок предоставления разрешений на земляные работы. Если ранее разрешения выдавали на проведение работ только на муниципальных землях, то теперь разрешения потребуются и на придомовые территории многоквартирных домов. Это решение было утверждено на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов и вступает в силу с 1 января 2023 года.



- На сегодня участились случаи ненадлежащего восстановления благоустройства на придомовых территориях многоквартирных домов после проведения земляных работ. В связи с этим управляющие организации выразили мнение о совместном контроле с городской администрацией по восстановлению нарушенного благоустройства, - пояснили в администрации Советского района.



Теперь подрядные организации, планирующие работы на придомовых территориях, должны получать разрешения в районных администрациях. А после того, как земляные работы будут завершены, будет проводиться комиссионная приемка восстановленного благоустройства представителями управляющих компаний и специалистами структурных подразделений администрации Улан-Удэ.



- Решение от 21.12.2022 № 374–38 опубликовано в муниципальном вестнике от 28.12.2022 г., - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

