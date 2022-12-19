Медаль к вековому юбилею Республики Бурятия предложили сделать на двух языках

Большинство жителей республики выступили «за»





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Тем временем в Общественной палате (ОП) решили выяснить, нужна ли на юбилейной медали надпись на бурятском языке.Большинство наших земляков, принявших участие в голосовании в официальном telegram-канале ОП, выступили «за» – 91% респондентов считают, что это важно, ведь в республике два государственных языка. Ещё 6% не придают этому значения, а 3% оказалось всё равно.Свой сотый день рождения Бурятия отметит 30 мая 2023-го. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Её столицей стал город Верхнеудинск, в 1934 году переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.