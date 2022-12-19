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Медаль к вековому юбилею Республики Бурятия предложили сделать на двух языках

Медаль к вековому юбилею Республики Бурятия предложили сделать на двух языках
Общество, 
Большинство жителей республики выступили «за»

На минувшей неделе в соцсетях запустили голосование за лучший эскиз медали к столетию Республики Бурятия. Какой она будет, решат сами жители Бурятии – достаточно выбрать любой вариант из предложенных десяти.

Опрос на официальной странице правительства Бурятии во «ВКонтакте» сделали публичным. Продлится он до 17 часов вечера 23 декабря. Пока лидирует последний, десятый эскиз.

Тем временем в Общественной палате (ОП) решили выяснить, нужна ли на юбилейной медали надпись на бурятском языке.

Большинство наших земляков, принявших участие в голосовании в официальном telegram-канале ОП, выступили «за» – 91% респондентов считают, что это важно, ведь в республике два государственных языка. Ещё 6% не придают этому значения, а 3% оказалось всё равно.

Свой сотый день рождения Бурятия отметит 30 мая 2023-го. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Её столицей стал город Верхнеудинск, в 1934 году переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.

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медаль голосование бурятский язык

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