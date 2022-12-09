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Снег в Улан-Удэ прекратится днём

Снег в Улан-Удэ прекратится днём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью и северу до умеренного.

Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами -13,-18.

В Улан-Удэ ночью снег, днём прекращение. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -7,-9.
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