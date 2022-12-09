В республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью и северу до умеренного.
Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами -13,-18.
В Улан-Удэ ночью снег, днём прекращение. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -7,-9.
Снег в Улан-Удэ прекратится днём
Общество, Фото:
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