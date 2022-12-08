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Жителям Бурятии рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год

Жителям Бурятии рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год
Общество,  Фото:pixabay.com
В Роспотребнадзоре посоветовали отказаться от карамели и сладостей с арахисом

До Нового года ещё больше трёх недель, но некоторые уже начинают понемногу покупать презенты к празднику, в том числе – сладкие. В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать такой подарок для ребёнка.

Во-первых, приобретать сладкие наборы нужно в местах организованной торговли – в магазинах, супермаркетах, на официальных рынках или в торговых центрах. Внимательно рассмотрите упаковку – она должна быть целой.

Срок годности определяется по наиболее скоропортящимся продуктам. Берите подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки. Тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

Если вы собираете подарок самостоятельно, обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов – к ним относятся, к примеру, ядра абрикосовой косточки и арахис. Детям кондитерские изделия с ними советуют не давать. Не рекомендуется класть в наборы и карамель, в том числе – леденцовую. Лучше отдать предпочтение шоколаду, желейным конфетам, вафлям, суфле, пряникам, печенью (бисквитному, галетному), мягкому ирису, пастиле, зефиру и мармеладу. Последние два компонента – наиболее безвредные из-за меньшего количества сахара по сравнению с другими лакомствами. К тому же в них есть полезный для пищеварения пектин.

Если в мешке или коробке со сладостями есть игрушка, проследите, чтобы она лежала в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Важно помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Храните сладкий набор при температуре 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налётом
подарки Новый год Роспотребнадзор

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