В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Круглую дату отметила жительница Боханского района



2 декабря в Усть-Ордынском Бурятском округе юбилей отпраздновала жительница посёлка Бохан Октябрина Хундановна Храмцова. Ей исполнилось 90 лет.



Октябрина Хундановна – одна из «детей войны», ветеран педагогического труда. У неё 4 детей, 3 внука и 7 правнуков. В свои 90 лет юбилярша находится в добром здравии, продолжает активно участвовать в домашних делах.



В день рождения с подарками и словами благодарности именинницу поздравили представители администрации Боханского района, районного совета ветеранов, администрации МО «Бохан» и УСЗН по Боханскому району. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

