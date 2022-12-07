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В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем

В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Круглую дату отметила жительница Боханского района

2 декабря в Усть-Ордынском Бурятском округе юбилей отпраздновала жительница посёлка Бохан Октябрина Хундановна Храмцова. Ей исполнилось 90 лет.

Октябрина Хундановна – одна из «детей войны», ветеран педагогического труда. У неё 4 детей, 3 внука и 7 правнуков. В свои 90 лет юбилярша находится в добром здравии, продолжает активно участвовать в домашних делах.

В день рождения с подарками и словами благодарности именинницу поздравили представители администрации Боханского района, районного совета ветеранов, администрации МО «Бохан» и УСЗН по Боханскому району. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ юбилей долгожитель

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