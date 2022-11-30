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В Бурятии попрощаются с 28-летним военным, погибшим на Украине

В Бурятии попрощаются с 28-летним военным, погибшим на Украине
Общество,  Фото:«Иволга-инфо 24/7»
Контрактника обстреляли вместе с его экипажем

В среду, 30 ноября, в последний путь проводят 28-летнего Андрея Береснева, который погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с ним состоится в селе Сотниково в Иволгинском районе, сообщает «Иволга-инфо 24/7».

Андрей Береснев родился в посёлке Южно-Степной в Челябинской области 2 июля 1994 года и с 1 по 9 класс учился в местной школе. С детства  занимался спортом, любил ухаживать за животными и уже в школьные годы мечтал стать военным.

В декабре 2012-го Береснев ушёл в армию. Он дал присягу в Екатеринбурге и отправился в учебный центр Восточного военного округа в Хабаровске. После окончания учебных курсов был распределён для прохождения военной службы на должность механика-водителя.

В 2013-м подписал контракт и служил в части до начала СВО. В июне 2019-го женился, а в октябре того же года у него родился долгожданный сын.

Андрей Васильевич был прекрасным семьянином, заботливым отцом и мужем. Участвуя в спецоперации, 27 сентября он выполнял очередное боевое задание. 28-летний ефрейтор и его экипаж подверглись обстрелу. В результате Андрей Береснев погиб. 


смерть

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