В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам







В настоящее время работы на объекте идут по графику.



Как сообщал «Байкал-Daily», новый четырёхполосный мост будет длиной 202 метра и шириной 26 метров. Он будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории.



Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Подрядчик – московская компания ООО «Хотьковский автомост».



Мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы. Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.





В ближайшее время на третьем мосту через Уду в столице Бурятии рабочие приступят к шумным работам – монтажу пролетных строений и пескоструйным работам. Работы будут вестись круглосуточно, сообщили в минтрансе Бурятии.В связи с этим министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге обратился к жителям домов, которые находятся рядом со строительной площадкой:«Ориентировочно с 16 октября рабочие приступают к монтажу габаритных металлоконструкций (пролетных строений) и пескоструйным работам. Это достаточно шумный вид работ, поэтому прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к данному факту. Чем быстрее будет идти строительство, тем скорее закончится период неудобств».По его словам, шумные работы продлятся порядка 30-40 дней.