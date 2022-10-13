13 октября

12 октября

Популярное

В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам

В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местных жителей попросили набраться терпения

В ближайшее время на третьем мосту через Уду в столице Бурятии рабочие приступят к шумным работам – монтажу пролетных строений и пескоструйным работам. Работы будут вестись круглосуточно, сообщили в минтрансе Бурятии.

В связи с этим министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге обратился к жителям домов, которые находятся рядом со строительной площадкой:

«Ориентировочно с 16 октября рабочие приступают к монтажу габаритных металлоконструкций (пролетных строений) и пескоструйным работам. Это достаточно шумный вид работ, поэтому прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к данному факту. Чем быстрее будет идти строительство, тем скорее закончится период неудобств».

По его словам, шумные работы продлятся порядка 30-40 дней.

 
В настоящее время работы на объекте идут по графику.

Как сообщал «Байкал-Daily», новый четырёхполосный мост будет длиной 202 метра и шириной 26 метров. Он будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории.

Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Подрядчик – московская компания ООО «Хотьковский автомост».

Мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы. Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.

мост мост через Уду

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Краски осени»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Краски осени»
Общество, 13.10.2022
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет
В Иркутске завершают строительство крытого ледового катка
В Иркутске завершают строительство крытого ледового катка
Общество, 13.10.2022
Он появится в микрорайоне Университетский
В школах Улан-Удэ стартовала правовая неделя
В школах Улан-Удэ стартовала правовая неделя
Общество, 13.10.2022
Учащимся разъясняли права и обязанности детей
В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам
В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам
Общество, 13.10.2022
Местных жителей попросили набраться терпения
Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»
Общество, 13.10.2022
Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач
В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи
В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи
Общество, 13.10.2022
Основную часть программы составят мастер-классы
В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак
В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак
Общество, 13.10.2022
Церемония прошла в Кабанском районе
Тхэквондисты Бурятии стали победителями «Кубка маршала Покрышкина»
Тхэквондисты Бурятии стали победителями «Кубка маршала Покрышкина»
Общество, 13.10.2022
Межрегиональные соревнования проводились в Новосибирске
В Бурятии на поддержку регионального радио направят около 16 млн рублей
В Бурятии на поддержку регионального радио направят около 16 млн рублей
Общество, 13.10.2022
Средства пойдут на обеспечение работы 38 радиопередатчиков
В Бурятии назвали победителей конкурса пьес
В Бурятии назвали победителей конкурса пьес
Общество, 13.10.2022
Лауреатов наградят денежными призами
Иркутянин стал двукратным призёром кубка мира по шашкам
Иркутянин стал двукратным призёром кубка мира по шашкам
Общество, 13.10.2022
По итогам трёх программ иркутский гроссмейстер занял первое место
Бурятия выиграла гран-при всероссийского конкурса по туризму
Бурятия выиграла гран-при всероссийского конкурса по туризму
Общество, 13.10.2022
Проект республики стал лучшим в номинации «Этнокультурный туризм»
В Бурятии прошли первенство и республиканский турнир по самбо
В Бурятии прошли первенство и республиканский турнир по самбо
Общество, 13.10.2022
Также в регионе стартовал проект «Za самбо»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^