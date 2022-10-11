Дети Бурятии нарисуют будущий облик республики

Идеи юных художников используют в благоустройстве парков и дворов



В Бурятии объявлено о конкурсе на лучший детский рисунок, посвящённый будущему облику республики. Побороться за призы юные художники смогут с 24 октября по 20 ноября.



Главная задача конкурса – найти новые идеи для благоустройства парков, скверов и дворов, а также вовлечь юных жителей в преображение родного края. В конкурсе «Мой красивый край» смогут принять участие дети от 8 до 18 лет.



- В прошлом году мы уже проводили подобный конкурс рисунков, только он был направлен на столицу республики. Дети показали каким они хотят видеть город Улан-Удэ в будущем. Благодаря полученному опыту, в этом году мы хотим провести конкурс более масштабно и принимать заявки со всей республики. Мы ждём от юных жителей, что они в своих рисунках покажут каким они хотят видеть двор рядом с домом, или какие объекты по их мнению нужно добавить в парк, в котором они играют с друзьями, - рассказала руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Аханадаева.



В конкурсе дети примут участие в двух возрастных категориях: 8-13 лет и 14-18 лет. Рисунки принимаются по следующим номинациям:

- «Мой красивый город» - рисунки, иллюстрирующие какие скверы, парки, сады нужно построить и разбить в вашем городе;

- «Моё красивое село» - рисунки, иллюстрирующие какие скверы, парки, сады нужно построить и разбить в вашем населённом пункте;

- «Там, где я играю» - рисунки площадок, на которых бы хотели играть дети.



Отметим, что к участию в конкурсе не принимаются коллективные работы.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, приём рисунков осуществляется с 24 октября по 20 ноября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 35, каб. 8.



Возрастное ограничение 6+

