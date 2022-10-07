В Бурятии суд обязал заменить 25-метровую трубу котельной

Трубу необходимо отремонтировать до конца следующего года



В Иволгинском районе Бурятии прокуратура через суд добилась ремонта опасной трубы котельной. В ходе проверки выяснилось, что стальная дымовая 25-метровая труба котельной Оронгойской школы не соответствует нормам безопасности и находится в неработоспособном состоянии.



В суд был подан гражданский иск к администрации Иволгинского района об обязании произвести реконструкцию, ремонт дымовой трубы.



- Прокурором Иволгинского района было приведено достаточно доводов в подтверждение того, что в случае непринятия мер имеется реальная угроза необеспечения лиц, проживающих в селе Оронгой, надёжным теплоснабжением, что может привести к серьёзным последствиям, угрозе жизни и здоровью населения, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Суд удовлетворил иск. На администрацию Иволгинского района возложена обязанность произвести реконструкцию, либо капитальный ремонт дымовой трубы котельной школы до 31 декабря 2023 года.



Решение вступило в законную силу.



