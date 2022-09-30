Улан-удэнцы смогут проверить свою музыкальную грамотность

Всеобщий музыкальный диктант впервые пройдёт в Улан-Удэ



2 октября столица Бурятии впервые присоединится к Всеобщему музыкальному диктанту. Написать его и проверить свою музыкальную грамотность улан-удэнцы смогут в здании колледжа искусств.



Участники музыкального диктанта получат возможность прослушать музыкальный фрагмент, специально созданный для акции российскими композиторами под руководством экспертного совета.



Проект ориентирован на всех неравнодушных к музыке.



- Музыкальный диктант в первую очередь – это приятное времяпрепровождение, это атмосфера праздника музыкальной грамотности. Культурно-просветительская акция направлена на формирование интереса к изучению сольфеджио, а также на повышение уровня музыкальной грамотности профессиональных музыкантов и любителей музыки. Предусмотрено несколько уровней сложности для всех: от человека без музыкального образования до профессионального музыканта, - рассказали в колледже искусств.



Всех желающих ждут 2 октября по адресу: пр. Победы, 17. Предварительно участники должны зарегистрироваться на сайте https://musdict.ru. Начало в 12:00. Зарегистрироваться можно будет до 1 октября.





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