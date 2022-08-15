Легкоатлеты Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших

Общество, Фото: предоставлено ЦСП Бурятии

Республику представят три спортсмена



В Челябинске с 25 по 28 августа пройдёт легкоатлетический турнир всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.



По информации пресс-службы республиканского центра спортивной подготовки, Бурятию представят три спортсмена. Николай Вербицкий, Роман Троценко и Оксана Котыхова заявлены в беге на 800 метров. Кроме этого, Роман Троценко поборется за медали ещё и на дистанции 1500 метров.



- Это очень серьёзные соревнования, к которым проходил отбор. В течение года ребята выступали на промежуточных стартах. Набирали рейтинговые очки для участия в спартакиаде. В беге на 800 метров примут участие всего по 16 спортсменов от всех регионов. А в беге на 1500 метров примут участие только по 12 спортсменов. Будем ждать хороших результатов, – рассказал главный тренер по лёгкой атлетике ЦСП Павел Яковлев.

