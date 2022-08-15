В Иркутске появилась аллея в честь побратимских отношений с Шэньяном

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Города отмечают 30-летний юбилей побратимских связей



В Иркутске появилась аллея на острове Конный в честь 30-летия побратимских отношений между областным центром и китайским городом Шэньян. В знак дружбы между жителями городов высадили 30 саженцев рябинника. Участие в акции приняли участники общественных организаций, иркутские студенты и школьники, а также генеральный консул КНР в городе Иркутске господин Ли Хай, руководитель территориального органа –представитель МИД России Людмила Курбатова и иркутский мэр Руслан Болотов.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, соглашение об установлении побратимских связей между городами было подписано 12 августа 1992 года. Муниципалитеты активно сотрудничают в области образования, культуры и спорта. Ученики двух иркутских школ изучают китайский язык и участвуют в программах обмена. Также с 2007 года в Иркутске действует центр китайского языка.



В 2006 году в Шэньяне был создан «Парк мира», на территории которого расположен памятный знак Иркутска – герб города, выполненный из нефрита. В парке городов-побратимов Иркутска также установлен символ Шэньяна – уменьшенная копия императорского дворца.



В честь 30-летнего юбилея побратимских связей в музее истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова открылась тематическая выставка (6+), а осенью в рамках праздничных мероприятий пройдут международный турнир по шахматам, видеоконференции между студентами и школьниками, мастер-классы по ушу.

