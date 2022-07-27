В Бурятии отпразднуют «День поля»

В этом году традиционное мероприятие примет Бичурский район



18 августа в Бичурском районе Бурятии проведут ежегодный сельскохозяйственный праздник «День поля – 2022». Это большое республиканское мероприятие является традиционной площадкой для делового общения в аграрной отрасли.



- Мы ожидаем сельхозтоваропроизводителей, организации, поставщиков со всех районов Бурятии. На празднике будет организована возможность в комфортных условиях посмотреть практически все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии, - рассказал министр сельского хозяйства РБ Галсан Дареев.



Бичурский район – один из районов Бурятии, являющихся житницей республики. Здесь традиционно собирается наибольшее количество урожая. В связи с этим на смотровой площадке планируется проведение церемонии закладки камня для памятника «Хлеборобам».



Традиционно в рамках мероприятия пройдут конкурсы профессионального мастерства. Соревноваться за звание «Лучший пахарь 2022 года» будут 21 тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, из них 8 участников будут студентами вузов и ссузов. Кроме того, будут организованы мастер классы по обработке пашни.



На «Дне поля» состоится показ сельскохозяйственной техники и животных. В полевых условиях будут продемонстрированы посевы перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.



Помимо обширной программы для профессионалов отрасли, будет организована развлекательная часть для жителей. На сцене выступят творческие коллективы с районов республики. Рядом развернётся выставка-ярмарка ТОСов, где можно будет приобрести различную ремесленную продукцию и угощения. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



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