Бурятский балет появится в ролике о России для федерального телеканала

Артисты приняли участие в съёмках клипа о нашей стране



Режиссёр и сценарист из Читы Баяр Барадиев ездит по городам России и снимает ролик о нашей стране. Съёмочная группа начала своё путешествие со столицы Бурятии: одним из пунктов остановки был выбран Бурятский государственный академический театр оперы и балета.



- Задача очень сложная, за такой короткий промежуток времени нужно объехать 10 городов и максимально широко представить Россию. Мы хотим показать Россию через лица, через портреты людей. В каждом городе мы ищем таких героев, которые его олицетворяют. У каждого города есть своё лицо. В Бурятии около 5-6 локаций. Мы решили обязательно показать балет. Тут работает очень классный контраст. Классический балет, чем знаменита Россия, но при этом ещё есть и национальный колорит. Бурятский театр оперы и балета нам очень понравился. Мы хотели снять сначала просто на чёрном фоне, но, когда мы увидели зал, поняли, что это то, что нам нужно, - отметил Баяр Барадиев.



После Улан-Удэ съёмочная группа будет работать в Иркутске, Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде, Махачкале, Сочи, Владивостоке, на Камчатке и на Сахалине. Путешествуют своей командой – впятером. Это режиссёр, оператор, продюсер, художник по костюмам, гримёр. Они работают в Чите два года. Ребята снимают короткометражки, ролики, клипы.



Как сообщает пресс-служба театра оперы и балета, режиссёр Баяр Барадиев в профессии 10 лет и работал с такими российскими исполнителями, как Нилетто, Хабиб, Трофим и другими. А ролик про Россию режиссёр снимает по заказу федерального канала, название которого пока держит в секрете.



- В этом году мы сняли в Чите клип «Признание в любви», затем планировали сделать признание в любви к Забайкалью. Начали искать возможности, но к нашему удивлению, как снег на голову, нам падает заказ: «Нужно точно также, но про Россию». Сроки очень сжатые, уже 2 августа мы заканчиваем наш тур. В середине августа ролик будет готов, - отметил режиссёр.



