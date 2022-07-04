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Тайбоксёр из Бурятии выиграл турнир войлочно-юртных народов

Тайбоксёр из Бурятии выиграл турнир войлочно-юртных народов
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
Межрегиональные соревнования проводились в Туве

В тувинской столице, городе Кызыл с 1 по 3 июля прошёл первый межрегиональный турнир по тайскому боксу среди войлочно-юртных народов стран Центральной Азии. Соревнования были посвящены памяти Анатолия Неволина.

В турнире приняло участие более 100 спортсменов старше 12 лет из Тувы, Кмеровской области, Красноярского края и Бурятии. Было разыграно 27 комплектов наград.

Золотую медаль выиграл юный тайбоксёр из Бурятии Даниил Ч. Спортсмена тренирует Баир Санжимитыпов, сообщает федерация тайского бокса РБ.
межрегиональный турнир Тува Бурятия тайский бокс спорт

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