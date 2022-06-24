67 выпускников Агинского округа получили медали за учёбу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В окружном центре прошла церемония «Гордость Аги»



24 июня на центральной площади посёлка Агинское в Забайкальском крае состоялась традиционная церемония вручения федеральных медалей «За особые успехи в учении» и региональных «Гордость Забайкалья». Сегодня главные действующие лица торжества – выпускники школ Агинского Бурятского округа-прошлись по красной ковровой дорожке вместе с родителями, чтоб получить награду – медали за усердную и упорную учёбу.



- Для себя я поставила цель-окончить школу успешно, с медалью. Очень рада, что у меня получилось. Огромную благодарность выражаю своим учителям, родителям. Испытываю волнительно приятное чувство. Я планирую посвятить себя прокурорской, судебной деятельности, поэтому буду выбирать соответствующий университет, – рассказала Арина, обладательница федеральной медали «За особые успехи в учении» и региональной медали «Гордость Забайкалья».



В этом году образовательные учреждения округа окончили 647 выпускников, среди них 67 медалистов.



В рамках церемонии «Гордость Аги» также наградили одарённых выпускников – вчерашних школьников, которые достигли высоких успехов в спорте и творчестве, являлись активными участниками муниципальных и окружных мероприятий, занимались общественной работой. Родителям успешных выпускников вручили благодарственные письма администрации Агинского Бурятского округа за достойное воспитание и поддержку детей в достижении высоких результатов в учёбе, а директорам 9 школ – за успехи в работе с одарёнными детьми по итогам 2021-2022 учебного года.



- Последние звонки отзвенели, государственные экзамены остались позади, медали за успехи в учёбе получены. Теперь агинским выпускникам предстоит поступление в высшие учебные заведения, - сообщает пресс-служба администрации округа.



