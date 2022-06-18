Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём города

Горожанам пожелали здоровья, успехов и добра



Сегодня, 18 июня, в Улан-Удэ отмечается День города. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником горожан и гостей столицы Бурятии. В поздравлении говорится:



«Дорогие уланудэнцы! Уважаемые гости! От имени Улан-Удэнского городского совета депутатов поздравляю вас с Днём города!



За минувшие 356 лет из небольшого казачьего острога Улан-Удэ превратился в столицу Бурятии, стал центром политической, деловой, научной и культурной жизни региона.



Наш уютный и красивый город на берегу двух рек никого не оставляет равнодушным. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, хранит в своём сердце частицу его доброты и душевного тепла.



В неповторимом облике столицы гармонично соединяются богатство многонациональной культуры, история и современность. Сегодня администрацией города Улан-Удэ и депутатами Улан-Удэнского городского совета много усилий направляется на то, чтобы сделать наш любимый город ещё более привлекательным и удобным для жизни, чтобы люди имели достойную работу, жилье, наши дети учились в хороших школах и посещали детские сады.



Решением городского совета депутатов 2022 год в Улан-Удэ объявлен Годом здоровья и активного долголетия, поэтому особое внимание со стороны городской администрации и горсовета уделяется старшему поколению.



Мы все очень любим наш город и с радостью отметим 356 (триста пятьдесят шестой) день рождения.



Дорогие друзья! Пусть сегодняшний праздник подарит всем нам радость и ощущение душевного подъёма, поможет каждому почувствовать себя членом большой семьи, имя которой – Улан-Удэ.



От всей души желаю, чтобы наш город всегда был цветущим и красивым, а жизнь горожан – счастливой и благополучной! Здоровья вам, успехов и добра!»

