В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ & Бурятия

Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка



В Улан-Удэ затянувшиеся дожди размыли грунтовую дорогу в микрорайоне Светлый. 9 июня из-за этого было приостановлено движение автобусов в эту сторону. Общественный транспорт перестал туда ходить до нормализации дорожной обстановки.



Видео размытой дороги опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ. Бурятия».



- Шёл 21 век… - так здесь подписали видео.



На ролике показан муниципальный автобус, который забуксовал в грязи. Вокруг него большая лужа.



В мэрии Улан-Удэ прокомментировали произошедшее. Здесь сообщили, что кто-то из жителей посёлка Светлый высыпал на дорогу песок из нескольких грузовых машин. Из-за двухдневных дождей этот песок на проезжей части размыло, и дорога стала непроходимой для автотранспорта, в том числе пассажирских автобусов.



Сегодня с утра комбинат по благоустройству планировал начать отсыпку гравием и камнями на этом участке и его последующее грейдирование.

