Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка
В Улан-Удэ затянувшиеся дожди размыли грунтовую дорогу в микрорайоне Светлый. 9 июня из-за этого было приостановлено движение автобусов в эту сторону. Общественный транспорт перестал туда ходить до нормализации дорожной обстановки.
Видео размытой дороги опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ. Бурятия».
- Шёл 21 век… - так здесь подписали видео.
На ролике показан муниципальный автобус, который забуксовал в грязи. Вокруг него большая лужа.
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали произошедшее. Здесь сообщили, что кто-то из жителей посёлка Светлый высыпал на дорогу песок из нескольких грузовых машин. Из-за двухдневных дождей этот песок на проезжей части размыло, и дорога стала непроходимой для автотранспорта, в том числе пассажирских автобусов.
Сегодня с утра комбинат по благоустройству планировал начать отсыпку гравием и камнями на этом участке и его последующее грейдирование.
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка
С инициативой выступила местная жительница, председатель ТОС
Женщина получила уже два штрафа по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
Специалисты объяснили, с чем может быть связан почти белый цвет нерпы
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
Последний пожар был ещё 6 июня
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон
При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов
В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию
В Улан-Удэ возможно гроза
Горожанам покажут концерт и пригласят поучаствовать в акциях
Мероприятие приурочено ко Дню России
Соревнования состоятся 24–25 июня