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В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги

В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка

В Улан-Удэ затянувшиеся дожди размыли грунтовую дорогу в микрорайоне Светлый. 9 июня из-за этого было приостановлено движение автобусов в эту сторону. Общественный транспорт перестал туда ходить до нормализации дорожной обстановки.

Видео размытой дороги опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

- Шёл 21 век… - так здесь подписали видео.

На ролике показан муниципальный автобус, который забуксовал в грязи. Вокруг него большая лужа.

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали произошедшее. Здесь сообщили, что кто-то из жителей посёлка Светлый высыпал на дорогу песок из нескольких грузовых машин. Из-за двухдневных дождей этот песок на проезжей части размыло, и дорога стала непроходимой для автотранспорта, в том числе пассажирских автобусов.

Сегодня с утра комбинат по благоустройству планировал начать отсыпку гравием и камнями на этом участке и его последующее грейдирование.
автобус общественный транспорт дороги

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