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Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не могла уснуть после землетрясения

Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не могла уснуть после землетрясения
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Лея проверяла двери, стены, окна, потолок

Шимпанзе Лея из Иркутской зоогалереи сильно испугалась землетрясения, которое случилось вечером 8 июня. Лея проснулась и, по словам сотрудников зоопарка, решила больше не ложиться спать.

- После нервного сейсмического события прошло уже прилично времени, а она всё никак не успокоится. Ходит и проверяет двери, стены, окна, потолок... Чувствительная дама наша Лея после ночных землетрясений целые истерики обычно закатывает, - написали сотрудники зоогалереи.



Как сообщал «Байкал-Daily», мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло вечером 8 июня в акватории озера Байкал. Интенсивность в эпицентре составила 8 баллов. В Иркутске ощущались толчки силой 5 баллов. Жителей Бурятии и Иркутской мощные толчки немало испугали, такой силы землетрясений не было уже давно.

«Тряхнуло» также и другие регионы
землетрясение дикие животные

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