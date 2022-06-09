 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

Байкальское землетрясение докатилось и до Красноярска

Байкальское землетрясение докатилось и до Красноярска
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В Красноярском крае толчки ощущались в 40 муниципальных образованиях

Землетрясение, произошедшее вечером 8 июня на озере Байкал и немало испугавшее жителей Бурятии и Иркутской области, докатилось даже до Красноярска. По данным местного агентства ГО ЧС, были зафиксированы толчки до 2 баллов (едва ощутимые) в 40 муниципальных образованиях.

- По информации ЕДДС, районов жалобы от населения не поступали, жертв и разрушений нет, - сообщает агентство ГО ЧС Красноярского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в 20:24 в акватории озера Байкал на территории Иркутской области. Магнитуда составила 6 баллов, а интенсивность в эпицентре – 8 баллов.

Пострадавших людей и разрушений в Бурятии не выявлено, сообщили в ГУ МЧС по республике.

- По данным единых дежурно-диспетчерских служб, толчки ощущались на территории 11 муниципальных образованиях Бурятии. Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену не поступала. Для обследования территорий задействованы 112 рабочих групп. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме, - уточнили в ведомстве.

Землетрясение немало испугало жителей Бурятии и Иркутской области. Они рассказывали о ходящих ходуном стенах, упавшей посуде, сработавшей автосигнализации. В мессенджерах также распространяли фейковую информацию о том, что произойдёт второй толчок. Специалисты призывают не поддаваться подобной панике и пользоваться только официальными сообщениями властей. 


землетрясение МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Происшествия, 08.06.2022
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью женщина четыре месяца провела в коме
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Происшествия, 08.06.2022
Аферисты общались с пенсионером по телефону под видом сотрудников банка
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью мужчина успел сказать, кто на него напал
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
Происшествия, 08.06.2022
Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 08.06.2022
Три транспортных средства стали участниками ДТП
В Бурятии сгорела водонапорная башня
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, 08.06.2022
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^