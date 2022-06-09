Байкальское землетрясение докатилось и до Красноярска

Землетрясение, произошедшее вечером 8 июня на озере Байкал и немало испугавшее жителей Бурятии и Иркутской области, докатилось даже до Красноярска. По данным местного агентства ГО ЧС, были зафиксированы толчки до 2 баллов (едва ощутимые) в 40 муниципальных образованиях.
- По информации ЕДДС, районов жалобы от населения не поступали, жертв и разрушений нет, - сообщает агентство ГО ЧС Красноярского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в 20:24 в акватории озера Байкал на территории Иркутской области. Магнитуда составила 6 баллов, а интенсивность в эпицентре – 8 баллов.
Пострадавших людей и разрушений в Бурятии не выявлено, сообщили в ГУ МЧС по республике.
- По данным единых дежурно-диспетчерских служб, толчки ощущались на территории 11 муниципальных образованиях Бурятии. Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену не поступала. Для обследования территорий задействованы 112 рабочих групп. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме, - уточнили в ведомстве.
Землетрясение немало испугало жителей Бурятии и Иркутской области. Они рассказывали о ходящих ходуном стенах, упавшей посуде, сработавшей автосигнализации. В мессенджерах также распространяли фейковую информацию о том, что произойдёт второй толчок. Специалисты призывают не поддаваться подобной панике и пользоваться только официальными сообщениями властей.