Водителям временно предстоит объезжать дорогу через парковку
В Улан-Удэ в связи с ремонтом будет перекрыт участок дороги по улице Трубачеева - с улицы Ключевской в сторону улицы Бабушкина. Ремонтные работы будут идти с 28 по 30 мая.
- Здесь МБУ «Комбинат по благоустройству» будут ремонтировать решётки ливневой канализации около дома № 61а, где произошёл обвал, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Альтернативное движение будет проходить через парковку здания на улице Трубачеева 61а.
Работы постараются закончить до 31 мая, чтобы водители могли беспрепятственно объезжать ремонтируемый участок дороги по улице Терешковой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также с 31 мая до 15 июня перекроют часть дороги на улице Терешковой. Там будет проходить ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поэтому основной поток автомобилей будет проезжать по улице Трубачеева.
В Улан-Удэ из-за обвала перекроют часть дороги на Трубачеева
Общество, Фото:
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