«Ветераны» Байкальского региона сошлись в баскетбольном турнире

В соревнованиях участвуют команды из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и Братска



С 19 по 22 мая в Иркутске проходит баскетбольный турнир «Легенды Байкала» среди команд ветеранов в возрастной категории старше 40 лет. Соревнования проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе государственного училища олимпийского резерва.



В турнире принимают участие команды из Новосибирска, Читы, Северска, Братска, Улан-Удэ, Шелехова, Иркутска и Ангарска. 21 мая пройдут матчи между командами Читы и Улан-Удэ, Иркутска и Северска, Новосибирска и Шелехова, Ангарска и Братска, а также между участниками групп «А» и «Б».



22 мая состоится финал. Будут проведены игры за 7-8, 5-6, 3-4, 1-2 места и церемония награждения, сообщает группа «Баскетбол Иркутской области».



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