Улан-удэнцы могут выбрать дизайн-проекты сквера Яблоневый и бульвара Сиреневый

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Голосование продлится до конца мая



В Улан-Удэ идёт голосование по выбору проектов объектов благоустройства в 2023 году. По итогам голосования улан-удэнцев будут определены дизайн-проекты благоустройства бульвара Сиреневый в Железнодорожном районе и сквера Яблоневый в Советском.



С 15 апреля в Улан-Удэ идёт голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно до 30 мая на платформе http://03.gorodsreda.ru



Оставить свой голос могут все желающие старше 14 лет. Горожанам будут помогать волонтёры, которые будут работать в общественных местах.



– Голосование идёт и у каждого жителя города есть возможность выбрать, какими станут наши общественные территории, которые мы выбрали для благоустройства в прошлом году, – рассказала Евгения Морозова, заместитель председателя Комитета городского хозяйства Улан-Удэ



У каждого жителя города есть возможность выбрать один из двух дизайн- проектов по скверу Яблоневый и бульвару Сиреневый.



- Присоединяйтесь к голосованию! Сделаем наш город комфортнее! – заключили в мэрии.

