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Улан-удэнцы могут выбрать дизайн-проекты сквера Яблоневый и бульвара Сиреневый

Улан-удэнцы могут выбрать дизайн-проекты сквера Яблоневый и бульвара Сиреневый
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Голосование продлится до конца мая

В Улан-Удэ идёт голосование по выбору проектов объектов благоустройства в 2023 году. По итогам голосования улан-удэнцев будут определены дизайн-проекты благоустройства бульвара Сиреневый в Железнодорожном районе и сквера Яблоневый в Советском.

С 15 апреля в Улан-Удэ идёт голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно до 30 мая на платформе http://03.gorodsreda.ru

Оставить свой голос могут все желающие старше 14 лет. Горожанам будут помогать волонтёры, которые будут работать в общественных местах.

– Голосование идёт и у каждого жителя города есть возможность выбрать, какими станут наши общественные территории, которые мы выбрали для благоустройства в прошлом году, – рассказала Евгения Морозова, заместитель председателя Комитета городского хозяйства Улан-Удэ

У каждого жителя города есть возможность выбрать один из двух дизайн- проектов по скверу Яблоневый и бульвару Сиреневый.

- Присоединяйтесь к голосованию! Сделаем наш город комфортнее! – заключили в мэрии. 
благоустройство

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