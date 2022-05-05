Его установка приурочена к юбилею российского джаза
В столице Забайкальского края появится памятник Олегу Лундстрему. Его установят в честь столетия российского джаза.
- Советский композитор Олег Лундстрем, который родился в 1916 году в Чите, считается королём русского джаза. В 40-е годы XX века он создал собственный оркестр. Коллектив вошёл в книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную творческую деятельность, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В настоящее время на сайте «Госуслуг» идёт голосование по определению места установки памятника. Для голосования необходима авторизация учётной записи.
В Чите появится памятник «королю русского джаза»
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