В Улан-Удэ пройдут игры кубка России и чемпионата СФО и ДФО
8 мая для жителей Улан-Удэ станет «большим футбольным днём». В этот день футбольный клуб «Бурятия» и женский футбольный клуб «Бурятия» начинают сезон 2022 года.
На центральном стадионе республики с разницей в три часа команды Бурятии сыграют против коллективов из Читы. В рамках 1/64 финала кубка России по футболу среди женских команд ЖФК «Бурятия» принимает ЖКФ «Чита». Начало встречи запланировано на 12:00. Победитель этой пары на следующем этапе сыграет с иркутскими футболистками.
В 15:00 ФК «Бурятия» в первом туре чемпионата Сибирского и Дальневосточного округов сыграет с ФК «Чита-М». Вход на игры свободный, сообщает группа «Футбол Республики Бурятия».
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Футболистки и футболисты Бурятии сыграют против Читы
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