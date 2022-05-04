Футболистки и футболисты Бурятии сыграют против Читы

В Улан-Удэ пройдут игры кубка России и чемпионата СФО и ДФО



8 мая для жителей Улан-Удэ станет «большим футбольным днём». В этот день футбольный клуб «Бурятия» и женский футбольный клуб «Бурятия» начинают сезон 2022 года.



На центральном стадионе республики с разницей в три часа команды Бурятии сыграют против коллективов из Читы. В рамках 1/64 финала кубка России по футболу среди женских команд ЖФК «Бурятия» принимает ЖКФ «Чита». Начало встречи запланировано на 12:00. Победитель этой пары на следующем этапе сыграет с иркутскими футболистками.



В 15:00 ФК «Бурятия» в первом туре чемпионата Сибирского и Дальневосточного округов сыграет с ФК «Чита-М». Вход на игры свободный, сообщает группа «Футбол Республики Бурятия».



Возрастное ограничение 0+

