В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники

Сейчас чистят памятники на улицах Смолина и Корабельная



В столице Бурятии идёт подготовка памятников ко Дню Победы. Сотрудники комбината по благоустройству чистят памятники, проводят покраску ограждений и малых архитектурных форм.



Как рассказал главный инженер комбината по благоустройству г. Улан-Удэ Александр Солдаткин, на балансе комбината числится 46 памятников и скульптурных композиций, из них 22 памятника исторической Славы.



Сейчас в Улан-Удэ приводят в порядок памятники по улицам Смолина и Корабельная. Планируется, что работы завершатся к 1 мая.



Все 22 памятника исторической Славы будут готовы к празднованию Дня Победы.

