Сейчас чистят памятники на улицах Смолина и Корабельная
В столице Бурятии идёт подготовка памятников ко Дню Победы. Сотрудники комбината по благоустройству чистят памятники, проводят покраску ограждений и малых архитектурных форм.
Как рассказал главный инженер комбината по благоустройству г. Улан-Удэ Александр Солдаткин, на балансе комбината числится 46 памятников и скульптурных композиций, из них 22 памятника исторической Славы.
Сейчас в Улан-Удэ приводят в порядок памятники по улицам Смолина и Корабельная. Планируется, что работы завершатся к 1 мая.
Все 22 памятника исторической Славы будут готовы к празднованию Дня Победы.
В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники
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