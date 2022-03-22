В Чите выбрали мистера и мисс «Университет»

За «корону» боролись представители ЗабГУ и ЗабИЖТ



В Чите прошёл гала-концерт XI межвузовского конкурса «23+8», на котором озвучили имена мистера и мисс «Университет – 2022». Ими стали студент социологического факультета Забайкальского государственного университета Никита Аникин и представительница Забайкальского института железнодорожного транспорта Екатерина Палатова.



В состязании за звание самых талантливых и успешных студентов столицы Забайкалья, посвящённом Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, боролись представители ЗабГУ и ЗабИЖТ. Талантливые 11 девушек и 11 юношей состязались в интеллект-шоу «К истокам народной культуры», импровизационном баттле, конкурсе видеороликов «Путеводитель по культурным местам Забайкальского края» и творческом конкурсе «Народным традициям жить и крепнуть».



На гала-концерте конкурсанты приняли участие в двух дефиле, в одном из которых они предстали в народных костюмах. Также студенты показали свои таланты во время исполнения танцевальных и вокальных номеров.



По признанию «Мисс университет – 2022» Екатерины Палатовой, для неё конкурс стал важным событием в жизни, позволившим реализовать свой творческий потенциал и исполнить мечту.



- Эмоции переполняют. Я счастлива, что смогла показать себя и победила в таком масштабном конкурсе, но в то же время грустно от того, что всё закончилось. Большое количество репетиций, поиск костюмов, подготовка реквизита и множество других дел – это сложный путь, но он того стоил. У нас было много полезных мастер-классов, мы знакомились с интересными людьми и многому научились, – поделилась впечатлениями Екатерина Палатова.



Первых вице-мистеров в этом году двое. Это студент энергетического факультета ЗабГУ Дмитрий Васильев и представитель факультета физической культуры и спорта ЗабГУ Дмитрий Мартыненко. Первыми вице-мисс стали Алина Кропотова от юридического факультета ЗабГУ и Аделаида Гросу, представляющая факультет культуры и искусств ЗабГУ.



Вторым вице-мистером признан студент горного факультета ЗабГУ Андрей Евстремский, а второй вице-мисс – студентка психолого-педагогического факультета ЗабГУ Влада Перминова, сообщает пресс-служба вуза.



