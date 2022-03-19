В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино

Основная миссия кинофорума – помочь творчески одарённым детям и их семьям поверить в себя и самореализоваться
Межрегиональный Забайкальский фестиваль детского, юношеского, студенческого, семейного и любительского экранного творчества «Мы сами!» пройдёт в Чите с 22 по 23 марта. Темой мероприятия станет «Свободное творчество», в рамках которой участники могут создавать киноработы на любую тематику.
- К участию в фестивале приглашаются авторы детских и юношеских фильмов, коллективы экранного творчества образовательных учреждений всех типов и видов Забайкальского края, студенты и студенческие организации и объединения, а также семьи, увлечённые данным направлением. Возрастная категория участников – от 4 лет, - говорится в положении фестиваля.
По словам координаторов проекта, в ходе фестиваля участников ждёт просмотр лучших короткометражных художественных, документальных, анимационных фильмов, телесюжетов и клипов в трёх категориях конкурсантов: в возрасте до 18 лет, студенческих групп и семей.
Кроме этого, создатели фильмов и гости смогут встретиться с фотографом, писателем, руководителем Петровск-Забайкальского филиала клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Дмитрием Головиным. Также планируется встреча с создателями и актёрами фильма «Солнцем поцелованные».
В рамках мероприятия участники фестиваля узнают основные секреты видеосъёмки от режиссёра Надежды Павленко, кинооператоров Сергея Романова, Андрея Шаронова и Виталия Соколовского. Также гости мероприятия получат теоретические знания и практический опыт для работы в области кино и театрального искусства от члена Союза писателей России, поэтессы Натальи Муратовой и члена жюри, участницы предыдущих лет кинофестиваля Ирины Атаманской. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Напомним, межрегиональный кинофорум пройдёт в региональном музейно-выставочном центре.
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