В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных

Совместные тренировки пройдут с начала апреля



В Чите около 1,5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа примут участие в военном параде 9 мая, в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



- По главной городской площади в составе парадных расчётов пройдут офицеры штаба общевойсковой армии ВВО, военнослужащие соединения управления, подразделений радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, артиллерийского и зенитно-ракетного соединений. Также в параде примут участие подразделения, окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, соединения противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения ВВО. За ними проследует механизированная колонна боевой и специальной техники, в которой будет представлено свыше 70 образцов вооружения, - сообщает пресс-служба ВВО.



В настоящее время все участники предстоящего парада приступили к подготовке в пунктах постоянной дислокации. Проведение совместных тренировок запланировано с начала апреля текущего года.



В параде Победы также примут участие подразделения других силовых ведомств региона. Общая численность личного состава, привлекаемого к параду в столице Забайкалья, составит свыше 2 тысяч человек.

