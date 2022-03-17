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В Чите проведут междугородний турнир по футболу

В Чите проведут междугородний турнир по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования также приедут команды из Улан-Удэ и Иркутска

Традиционный междугородний турнир по футболу среди юношей, посвящённый памяти заслуженного забайкальского тренера Вилиста Иванова пройдёт с 21 по 31 марта в Чите, на стадионе «Локомотив».

- «С 21 по 25 марта за звание победителя поборются команды 2009-2012 годов рождения, а с 27 по 31 марта сыграют команды 2007-2008, 2013-2014 годов рождения. В соревнованиях примут участие победители и призёры первенства Забайкалья по футболу среди юношей и турнира городской объединённой лиги, - рассказали в федерации футбола Забайкалья.

В соревнованиях также примут участие команды из Якутска, Улан-Удэ и Иркутска, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.

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Справка

Вилист Иванович Иванов – забайкальский тренер, родился 30 апреля 1937 года. Тренерская деятельность Вилиста Иванова ведёт свою историю с 1966 года, когда он получил должность тренера по футболу при ДСО «Локомотив». С 1975 года Вилист Иванов – тренер-инструктор спорткомплекса «Локомотив». Был переведён в тренерский состав футбольной команды мастеров «Локомотив» в 1976 году. В 1978 году стал старшим тренером футбольной команды мастеров «Локомотив» (Чита). В связи с ликвидацией команды переведён в детско-юношескую спортивную школу тренером-преподавателем юношеских команд. В 1986 году состоял на должности начальника футбольной команды мастеров «Локомотив». С 1986 года Вилист Иванов продолжил свою тренерскую деятельность в ДЮСШ при ДСО «Локомотив». В 1989 году стал старшим тренером-преподавателем по футболу ДЮСШ, в 2005 году – директором ДЮСШ СФК «Локомотив» (с 2006 года – ДЮСШ ФК «Чита»).
Чита футбол спорт Забайкальский край Улан-Удэ Иркутск турнир

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