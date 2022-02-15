Алексей Цыденов сказал поздравление на бурятском языке

Поздравление прозвучало на концерте в честь Сагаалгана



14 февраля в Улан-Удэ состоялся торжественный концерт в честь праздника Белого месяца.



- Сегодня праздник Нового года. Мы встретили новый год классический, мы встретили год по старому календарю и встречаем новый год по восточному календарю – наш любимый Белый месяц. Я хочу пожелать, чтобы в новом году все напасти прошли, чтобы всё стало лучше, чтобы у нас всё получалось, чтобы наши дети были здоровы. И чтобы мы уверенно шли вперед, чтобы новый год нёс нам только радость. Сагаан һарын баяраар таниие амаршалнаб! Шэнэ жэлдэ амар амгалан, сэдьхэл дүүрэн, зол жаргалтай ябахатнай болтогой! - пожелал жителям республики Алексей Цыденов.



К празднику Белого месяца зрителям представлена концертная программа «Лик богини» с участием ведущих коллективов народного творчества и эстрады республики.



За заслуги в развитии народного творчества наградили лауреатов государственной премии. Высокой награды удостоены восемь деятелей культуры и искусств. Также вручили ключи от автобуса директору Бурятского национального театру песни и танца «Байкал» Дандару Бадлуеву.



Жителей республики поздравил президент Всебурятской ассоциации развития культуры Вячеслав Цыбикжапов. Он вручил медали «За заслуги перед бурятским народом» выдающимся мастерам культуры искусств.



