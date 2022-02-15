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15 февраля

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Алексей Цыденов сказал поздравление на бурятском языке

Общество, 
Поздравление прозвучало на концерте в честь Сагаалгана

14 февраля в Улан-Удэ состоялся торжественный концерт в честь праздника Белого месяца.

- Сегодня праздник Нового года. Мы встретили новый год классический, мы встретили год по старому календарю и встречаем новый год по восточному календарю – наш любимый Белый месяц. Я хочу пожелать, чтобы в новом году все напасти прошли, чтобы всё стало лучше, чтобы у нас всё получалось, чтобы наши дети были здоровы. И чтобы мы уверенно шли вперед, чтобы новый год нёс нам только радость. Сагаан һарын баяраар таниие амаршалнаб! Шэнэ жэлдэ амар амгалан, сэдьхэл дүүрэн, зол жаргалтай ябахатнай болтогой! - пожелал жителям республики Алексей Цыденов.

К празднику Белого месяца зрителям представлена концертная программа «Лик богини» с участием ведущих коллективов народного творчества и эстрады республики.

За заслуги в развитии народного творчества наградили лауреатов государственной премии. Высокой награды удостоены восемь деятелей культуры и искусств. Также вручили ключи от автобуса директору Бурятского национального театру песни и танца «Байкал» Дандару Бадлуеву.

Жителей республики поздравил президент Всебурятской ассоциации развития культуры Вячеслав Цыбикжапов. Он вручил медали «За заслуги перед бурятским народом» выдающимся мастерам культуры искусств.

глава Бурятии Алексей Цыденов бурятский язык Сагаалган

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