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Следующий Новогодний городок в Улан-Удэ будет спортивным

Следующий Новогодний городок в Улан-Удэ будет спортивным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За подобную тематику проголосовало большинство горожан

В столице Бурятии определили тематику концепции Новогоднего городка – 2023. Большинство горожан проголосовали за «Ледяной спортивный городок».

Как пояснили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, выбор тематики определяет декоративно-художественное оформление, образное, декоративно-художественное решение и функциональное наполнение объектов городка.

Голосование проходило с 17 по 28 января на сайте администрации столицы Бурятии на сервисе «Активный горожанин». Также на голосовании были представлены такие темы как «Зимние забавы», «Любимая Бурятия моя!», «Путешествие в сказочную страну», «Новогоднее кругосветное путешествие», «Ребятам о зверятах» и «Легенды Байкала».

Напомним, в 2021 году большинство горожан проголосовали за тему «Новогодние фантазии», которая придумана по мотивам детских мультфильмов о зиме. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Новый год ледовый городок Улан-Удэ спорт

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