 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 февраля

03 февраля

Популярное

В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом

В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Россиянам пояснили, что изоляция для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл

Карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 будет отменён из-за особенностей омикрон-штамма. Об этом 3 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас ведётся работа над оформлением документов для его отмены, сообщает РИА Новости.

- Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене, - сказала Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Попова отметила, что при других вариантах коронавируса, возможно, будет использоваться другая тактика, уточняют «Известия».

- Эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе, — добавила Анна Попова.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с членами «Деловой России» заявил, что российские власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками коронавируса.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции для контактных лиц с 14 до семи дней.
коронавирус профилактика омикрон-штамм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
Общество, 04.02.2022
Россиянам пояснили, что изоляция для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл
В Бурятии продлили дистанционное обучение в ссузах
В Бурятии продлили дистанционное обучение в ссузах
Общество, 04.02.2022
Заболеваемость коронавирусом среди подростков выросла в разы

В Бурятии на выходных потеплеет
В Бурятии на выходных потеплеет
Общество, 04.02.2022
Местами воздух прогреется до -6 градусов
Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют
Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют
Общество, 04.02.2022
Поручение по поводу горок отдал мэр Улан-Удэ
Жители улан-удэнского микрорайона замерзают в своих квартирах
Жители улан-удэнского микрорайона замерзают в своих квартирах
Общество, 04.02.2022
По словам горожан, температура поднимается всего до 14 градусов тепла
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона»
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона»
Общество, 04.02.2022
Сейчас болеют практически все: и переболевшие, и ни разу не болевшие и привитые, и непривитые
В Улан-Удэ учёные обновили справочный онлайн-ресурс по бурятскому языку
В Улан-Удэ учёные обновили справочный онлайн-ресурс по бурятскому языку
Общество, 04.02.2022
Ресурс пользуется популярностью у лингвистов, специалистов в области монгольского языкознания, писателей
В школах Бурятии откроют инженерные классы «Авиастроение»
В школах Бурятии откроют инженерные классы «Авиастроение»
Общество, 04.02.2022
Первые такие классы появятся в 36 школах
Жителям Бурятии советуют не отогревать замёрзшего человека алкоголем
Жителям Бурятии советуют не отогревать замёрзшего человека алкоголем
Общество, 04.02.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике обморожений
В Улан-Удэ «тушили» 16-этажный дом
В Улан-Удэ «тушили» 16-этажный дом
Общество, 04.02.2022
По условиям, пожар произошёл на 12-м этаже
В Улан-Удэ в ковидном стационаре лежат несколько младенцев
В Улан-Удэ в ковидном стационаре лежат несколько младенцев
Общество, 04.02.2022
Всего в ковидном стационаре лечатся более 120 детей
В Улан-Удэ за 99 тысяч продают кошку «с сомнительным интеллектом»
В Улан-Удэ за 99 тысяч продают кошку «с сомнительным интеллектом»
Общество, 04.02.2022
Автор объявления уверен, что его кошка, которая «реально местами дура», подойдёт состоятельному и скучающему человеку
Коронавирусом третий день подряд заболевают свыше 1600 жителей Бурятии
Коронавирусом третий день подряд заболевают свыше 1600 жителей Бурятии
Общество, 04.02.2022
В Бурятии набравшая рекордные темпы зболеваемость COVID-19 продолжает расти
Михаил Асташов призвал жителей Бурятии поддержать олимпийцев
Михаил Асташов призвал жителей Бурятии поддержать олимпийцев
Общество, 04.02.2022
Двукратный чемпион Паралимпиады поделился, что большинство спортсменов следят за соцсетями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^