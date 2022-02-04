Россиянам пояснили, что изоляция для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл
Карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 будет отменён из-за особенностей омикрон-штамма. Об этом 3 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас ведётся работа над оформлением документов для его отмены, сообщает РИА Новости.
- Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене, - сказала Попова в интервью на телеканале «Россия 1».
Попова отметила, что при других вариантах коронавируса, возможно, будет использоваться другая тактика, уточняют «Известия».
- Эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе, — добавила Анна Попова.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с членами «Деловой России» заявил, что российские власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками коронавируса.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции для контактных лиц с 14 до семи дней.
В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
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