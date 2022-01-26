Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней

Прежде действовало правило о двух неделях



Срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращён в России с двух недель до одной, сообщает «Интерфакс».



- Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу, — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что постановлением сокращается срок изоляции для лиц, контактировавших с больным COVID-19.



Двухнедельный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утверждён постановлением главы Роспотребнадзора в мае 2020 года.





