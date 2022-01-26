Прежде действовало правило о двух неделях
Срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращён в России с двух недель до одной, сообщает «Интерфакс».
- Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу, — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что постановлением сокращается срок изоляции для лиц, контактировавших с больным COVID-19.
Двухнедельный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утверждён постановлением главы Роспотребнадзора в мае 2020 года.
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней
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Прежде действовало правило о двух неделях
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