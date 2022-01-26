Автомобилисты состоят на учёбе в наркодиспансере
Как выяснила прокурорская проверка, трое жителей Бурятии состоят на учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов» и «синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов». Несмотря на медицинские противопоказания, люди имели водительские удостоверения, дающие им право управления транспортом.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения прокурором района в суды направлены административные исковые заявления о прекращении действия прав на управление указанными лицами транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Советским районным судом Улан-Удэ и Заиграевским районным судом требования прокурора удовлетворены.
Решения судов не вступили в законную силу.
Наркозависимых жителей Бурятии через суд лишили прав
Общество, Фото:
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