Наркозависимых жителей Бурятии через суд лишили прав

Автомобилисты состоят на учёбе в наркодиспансере



Как выяснила прокурорская проверка, трое жителей Бурятии состоят на учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов» и «синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов». Несмотря на медицинские противопоказания, люди имели водительские удостоверения, дающие им право управления транспортом.



- В целях обеспечения безопасности дорожного движения прокурором района в суды направлены административные исковые заявления о прекращении действия прав на управление указанными лицами транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Советским районным судом Улан-Удэ и Заиграевским районным судом требования прокурора удовлетворены.



Решения судов не вступили в законную силу.

