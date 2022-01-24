В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы

В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски



27 января в Улан-Удэ откроется персональная выставка молодой художницы Даримы Кантаковой «Графика». Работы, выполненные в технике печатной и станковой графики, она представит в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



Интерес у зрителей может вызвать полная серия графических работ по знаменитому бурятскому героическому эпосу «Гэсэр». Макеты авторских книг дополнят экспозицию в музее.



- Дарима Кантакова в 2020 году закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени И.Е. Репина и вернулась в Бурятию. Начиная с 2017 года, является активной участницей различных региональных и международных выставок. Занимается графикой, иллюстрацией книг. Её графические работы весьма лаконичны, её образы просты и условны, а фон зачастую определяет отношение изображения к пространству рисунка. Произведения, выполненные в этой технике, оставляют зрителю возможность домыслить увиденное на основании контуров и силуэтов, изображённых художником, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке будет представлено более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски.



Возрастное ограничение 6+

