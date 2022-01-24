В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
27 января в Улан-Удэ откроется персональная выставка молодой художницы Даримы Кантаковой «Графика». Работы, выполненные в технике печатной и станковой графики, она представит в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
Интерес у зрителей может вызвать полная серия графических работ по знаменитому бурятскому героическому эпосу «Гэсэр». Макеты авторских книг дополнят экспозицию в музее.
- Дарима Кантакова в 2020 году закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени И.Е. Репина и вернулась в Бурятию. Начиная с 2017 года, является активной участницей различных региональных и международных выставок. Занимается графикой, иллюстрацией книг. Её графические работы весьма лаконичны, её образы просты и условны, а фон зачастую определяет отношение изображения к пространству рисунка. Произведения, выполненные в этой технике, оставляют зрителю возможность домыслить увиденное на основании контуров и силуэтов, изображённых художником, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
На выставке будет представлено более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год
Мероприятие состоялось 22 января
25 января отмечается день святой Татьяны
Прощание с Рюриком Саляевым состоится 26 января
Приём заявок стартует с 7 февраля
Для работы привлекли студентов
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
Необычный флешмоб провели под новогодней ёлкой
В республике взлетела заболеваемость коронавирусом
Рост заболеваемости COVID-19 пока идёт вторую неделю
Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14