На башне вокзала Читы установили новые часы

Теперь пассажиры смогут узнать не только время, но и уличную температуру



На станции Чита-2 выполнена замена уличных часов на башне железнодорожного вокзала. 15 января был произведён демонтаж ранее действовавших табло, после чего 18 января были установлены новые электронные часы. Мероприятие проводилось в рамках модернизации оборудования вокзального комплекса.



В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Новое оборудование будет транслировать на четыре стороны точные показания не только местного времени, но и температуры воздуха, а также атмосферного давления.



Замена вокзальных часов осуществляется по инвестиционной программе модернизации централизованной системы информирования пассажиров.



Помимо этого, внутри здания вокзала осуществлён монтаж новых динамических табло, информирующих о прибытии и отправлении пассажирских поездов. Также электронные информационные носители в первом квартале 2022 года планируется разместить на перроне, островных платформах и привокзальной площади. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.

