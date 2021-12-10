Он установлен казаками в местах боёв гражданской войны
В Бурятии казаки станичного казачьего общества «Станица Селенгинская» установили памятный знак в местах боёв времён гражданской войны. Памятник была поставлен в знак примирения между казаками Красной армии и дивизии барона Унгерна, чтобы в будущем не было гражданской братоубийственной войны, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
- Здесь у д. Новодмитриевка 35 дивизия 5 Красной Армии перерезала путь к отступлению белой конно-азиатской дивизии генерала Унгерна в Монголию по р.Селенга. Казачий полк войскового старшины Очирова Б. отбивал атаки красных, прикрывая отход основных сил через с. Покровка и верховья р. Джида. Комбриг Щетинкин продолжал с боями преследовать белых до исхода в Маньчжурию... В знак примирения. Господи помилуй, — гласит надпись на камне.
В открытии приняли участие представители администрации Селенгинского района, Гусиноозёрска, казачества, общественности и члены Российского военно-исторического общества.
Идея установки памятной плиты принадлежит краеведу, потомственному казаку Михаилу Лазареву. Ему была вручена награда всероссийского казачьего общества за активное участие в жизни забайкальского казачества.
В Селенгинском районе Бурятии появился «знак примирения»
Общество, Фото:
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