В Селенгинском районе Бурятии появился «знак примирения»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Он установлен казаками в местах боёв гражданской войны



В Бурятии казаки станичного казачьего общества «Станица Селенгинская» установили памятный знак в местах боёв времён гражданской войны. Памятник была поставлен в знак примирения между казаками Красной армии и дивизии барона Унгерна, чтобы в будущем не было гражданской братоубийственной войны, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



- Здесь у д. Новодмитриевка 35 дивизия 5 Красной Армии перерезала путь к отступлению белой конно-азиатской дивизии генерала Унгерна в Монголию по р.Селенга. Казачий полк войскового старшины Очирова Б. отбивал атаки красных, прикрывая отход основных сил через с. Покровка и верховья р. Джида. Комбриг Щетинкин продолжал с боями преследовать белых до исхода в Маньчжурию... В знак примирения. Господи помилуй, — гласит надпись на камне.



В открытии приняли участие представители администрации Селенгинского района, Гусиноозёрска, казачества, общественности и члены Российского военно-исторического общества.



Идея установки памятной плиты принадлежит краеведу, потомственному казаку Михаилу Лазареву. Ему была вручена награда всероссийского казачьего общества за активное участие в жизни забайкальского казачества.

