 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Селенгинском районе Бурятии появился «знак примирения»

В Селенгинском районе Бурятии появился «знак примирения»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Он установлен казаками в местах боёв гражданской войны

В Бурятии казаки станичного казачьего общества «Станица Селенгинская» установили памятный знак в местах боёв времён гражданской войны. Памятник была поставлен в знак примирения между казаками Красной армии и дивизии барона Унгерна, чтобы в будущем не было гражданской братоубийственной войны, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

- Здесь у д. Новодмитриевка 35 дивизия 5 Красной Армии перерезала путь к отступлению белой конно-азиатской дивизии генерала Унгерна в Монголию по р.Селенга. Казачий полк войскового старшины Очирова Б. отбивал атаки красных, прикрывая отход основных сил через с. Покровка и верховья р. Джида. Комбриг Щетинкин продолжал с боями преследовать белых до исхода в Маньчжурию... В знак примирения. Господи помилуй, — гласит надпись на камне.

В открытии приняли участие представители администрации Селенгинского района, Гусиноозёрска, казачества, общественности и члены Российского военно-исторического общества.

Идея установки памятной плиты принадлежит краеведу, потомственному казаку Михаилу Лазареву. Ему была вручена награда всероссийского казачьего общества за активное участие в жизни забайкальского казачества.
казаки Бурятия Селенгинский район памятный знак история гражданская война

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили одного «чёрного лесоруба» и ищут другого
В Бурятии осудили одного «чёрного лесоруба» и ищут другого
Общество, 10.12.2021
Односельчане действовали по предварительному сговору 
В Селенгинском районе Бурятии появился «знак примирения»
В Селенгинском районе Бурятии появился «знак примирения»
Общество, 10.12.2021
Он установлен казаками в местах боёв гражданской войны
В Улан-Удэ днём -12 градусов
В Улан-Удэ днём -12 градусов
Общество, 10.12.2021
В республике местами сильный холодный вечер
В Бурятии объявлен конкурс «Рождество в детском творчестве»
В Бурятии объявлен конкурс «Рождество в детском творчестве»
Общество, 09.12.2021
Принять участие могут дети в возрасте до 16 лет
В Чите стартуют всероссийские соревнования по стрельбе из лука
В Чите стартуют всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Общество, 09.12.2021
В турнире примут участие спортсмены Забайкалья, Бурятии, Якутии и Краснодарского края
Новый год встретят фейерверком во всех районах Иркутска
Новый год встретят фейерверком во всех районах Иркутска
Общество, 09.12.2021
Город откажется от традиционных массовых новогодних мероприятий
Борцы Бурятии принимают участие в международном турнире
Борцы Бурятии принимают участие в международном турнире
Общество, 09.12.2021
Иркутскую область представляют три спортсмена
В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана
В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана
Общество, 09.12.2021
Его приезд состоялся в рамках российской гуманитарной миссии
Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию
Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию
Общество, 09.12.2021
Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря
В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»
В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»
Общество, 09.12.2021
Учения провели у военнослужащих подразделений инженерных войск
Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Общество, 09.12.2021
Основное меню составят блюда русской и бурят-монгольской кухни
Улан-удэнцев призывают поучаствовать в новогодних благотворительных акциях
Улан-удэнцев призывают поучаствовать в новогодних благотворительных акциях
Общество, 09.12.2021
Неравнодушных граждан призывает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^