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Выставка Солбона Лыгденова откроется в Москве

Выставка Солбона Лыгденова откроется в Москве
Общество,  Фото:страница Солбона Лыгденова
Солбон Лыгденов представит свои работы на выставке «Завязь времён»

Режиссёр Солбон Лыгденов ещё в начале 90-х первым освоил компьютерный монтаж, снял революционные по тем временам шедевры - клип «Шуур- шуур дуутай», клипы бурятских песен, которые по художественным образам до сих пор превосходят современные творения режиссёров. Московское культурное пространство «Шулуун Арт» сообщило о проведении выставки уроженца Бурятии в столице России. Выставка (6+) состоится в галерее искусств «Колизей Арт», начиная с 18 декабря.

- Дорогие друзья! «Шулуун Арт» и я, Елена Бадмаева имеем честь представить вам работы выдающегося художника Солбона Лыгденова. Приглашаем всех на выставку «Завязь времён», в галерею искусств «Колизей Арт» с 18.12.2021 по 16.01.2022, - поделилась в соцсети гендиректор культурного пространства.

Она рассказала о творческой биографии Лыгденова. Он работал на Мосфильме художником-раскадровщиком, а также в Голливуде. В Бурятии известен как режиссер фильмов «Булаг-1», «Булаг-2». У бурятского художника множество наград, в том числе Гран-при кинофестиваля в Якутске в 2013 году.

- Солбон Лыгденов проводит огромную работу над созданием фильма «321 Сибиркая» как продюсер, сценарист и режиссёр. Надеемся, что зрители увидят настоящую эпопею о войне, - сообщает Елена Бадмаева.

Между тем, работа над фильмом идёт уже шесть лет. В мае этого года режиссёр написал в соцсети «Вконтакте», что «мы и наши творческие студии очень сильно хотим выпустить наш фильм и показать всем кино о подвиге наших отцов, дедов и прадедов! Это нам всем очень важно! И всему, конечно же, свое время!»

Он анонсировал выход первого фильма в следующем году.

- В марте 2022 года выйдет первый фильм «321-я сибирская. Братья». В ноябре 2022-го выйдет второй фильм «321-я сибирская. Красные небеса». К юбилею победы в Сталинградской битве (80-летие), в феврале 2023 года, выйдет сериал «321-я сибирская», - сообщает Лыгденов.

Между тем на просторах интернета вовсю предлагают «фальшивый» просмотр этого фильма. Пользователи жалуются, что вместо «321-й сибирской» показывают другие фильмы и выражают надежду, что наконец-то увидят широко анонсированный фильм, на который собирали средства всем миром.
выставка

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