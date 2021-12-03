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Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии

Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГИК
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева

1 декабря на 74-м году ушла из жизни Надежда Циденовна Цибудеева, музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Бурятии.

Надежда Цибудеева родилась 7 июня 1948 года в городе Улан-Удэ. Свой творческий путь она начала в 1964 году в качестве преподавателя и концертмейстера Бурятского хореографического училища. В 1971 году окончила государственный музыкально-педагогический институт (РАМ им. Гнесиных, г. Москва), после чего вернулась в Бурятию и стала преподавателем Улан-Удэнского музыкального училища.

С 1997 по 2002 годы была заведующей литературной частью и концертмейстером Бурятского театра оперы и балета. В это же время начала публиковать рецензии на спектакли Бурятского театра оперы и балета, статьи о музыкальном искусстве и о выдающихся деятелях музыкальной культуры республики. В 2004 году была приглашена правительством КНР в Чанчуньский институт русского языка, где два года преподавала музыку и русский язык.

С 2006 года Надежда Цибудеева была преподавателем музыкально-теоретических и исторических дисциплин Восточно-Сибирского государственного института культуры. Защитила диссертацию на степень кандидата искусствоведения по теме «Бурятская вокальная школа как феномен национальной музыкальной культуры» при учёном совете Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В 2011 году получила звание доцента.

Надежда Циденовна – автор множества научных работ, книг и учебных пособий по музыкальному искусству. Она была постоянным членом жюри различных конкурсов и фестивалей.

За вклад в развитие культуры, музыкального искусства и за активную деятельность в сфере культуры региона была удостоена почётного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия» (1994), нагрудного знака «За высокие достижения» министерства культуры и массовых коммуникаций (2005) и награждена множеством ведомственных грамот и благодарственных писем.

Глубокие соболезнования родным и близким Надежды Циденовны выразили министерство культуры РБ, государственные учреждения культуры, образовательные организации в сфере культуры и искусств, творческие союзы республики.

- Светлая память о выдающемся деятеле культуры, внёсшим неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, активном общественном деятеле, квалифицированном педагоге навсегда сохранится в наших сердцах, - сообщает министерство культуры РБ.

Прощание состоится 5 декабря, в воскресенье, с 10:00 до 11:00 в ритуальном зале по улице Пирогова, 9а/2.
некролог Бурятия смерть

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