В шоу «Вундеркинды» 4-летняя девочка рассказала об Иволгинском дацане

Общество, Фото: кадр из шоу "Вундеркинды"

Звёздные гости не смогли распознать Иволгинский дацан, в отличие от маленькой девочки



Об Иволгинском дацане рассказали в очередном выпуске нового шоу «Вундеркинды» (16+) на телеканале «Пятница». Героиней передачи стала четырёхлетняя девочка Полина, обладающая феноменальной памятью. Девочке интересна география, и поэтому она может рассказать о любом месте планеты.



Звёздным гостям - блогеру Давиду Манукяну (он же Dava) и певице Юлианне Карауловой – предложили выбрать, чем же удивит их Полина. Гости ошиблись, предположив, что девочка знает танцы разных народов мира.



Как только Полина вышла на сцену, ей дали посмотреть фотографии зданий из разных уголков мира. Когда девочке показали Иволгинский дацан, гости признались – сами не знают, что это за здание, и где находится.



- Китай же? – предположил Dava.



- Китай, да. Ну, это китайский храм, я не знаю, какой город, но Китай точно, - ответила Юлиана.



При этом четырёхлетняя девочка блеснула познаниями.



- Нет, - возразила Полина. - Это не то. Это Иволгинский дацан, который находится в селе Верхняя Иволга, в Республике Бурятия. А Республика Бурятия - это Россия.



Девочка решила объяснить, чем отличается Иволгинский дацан и китайский монастырь Ганден Самцелинг.



- Этот монастырь во много раз выше, чем Иволгинский дацан. Дацан пёстрый, разноцветный, и крыша у него зелёная. А у монастыря Ганден Самценлинк крыша золотая, - пояснила малышка.



Звёздные гости оказались в восторге от познаний Полины. Её рассказ их впечатлил.



Пользователей соцсетей в бурятских пабликах также впечатлила девочка. «Умница, хоть благодаря тебе многие узнают, что Бурятия входит в состав РФ и, конечно же, узнают про нашу республику и наши красоты», «Почему я плачу от этого голосочка? Или за край родной гордость?»



Отметим, что после презентации Полины о дацане, Юлиана Караулова пошутила про Парламентский холм в Канаде, что это, может быть, тоже маленький кусочек Бурятии.



Шоу «Вундеркинды» вышло в эфир этой осенью. Это гейм-шоу, где команда звёзд играет против команды детей ипробует угадать, какими уникальными талантами обладает каждый ребёнок. За каждый правильный ответ звёзды получают деньги, а за каждый неправильный денежный приз достается вундеркиндам. Звёзды перечисляют свои денежные призы в благотворительный фонд помощи детям и молодёжи «Галчонок»









