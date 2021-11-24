 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В шоу «Вундеркинды» 4-летняя девочка рассказала об Иволгинском дацане

В шоу «Вундеркинды» 4-летняя девочка рассказала об Иволгинском дацане
Общество,  Фото:кадр из шоу "Вундеркинды"
Звёздные гости не смогли распознать Иволгинский дацан, в отличие от маленькой девочки

Об Иволгинском дацане рассказали в очередном выпуске нового шоу «Вундеркинды» (16+) на телеканале «Пятница». Героиней передачи стала четырёхлетняя девочка Полина, обладающая феноменальной памятью. Девочке интересна география, и поэтому она может рассказать о любом месте планеты.

Звёздным гостям - блогеру Давиду Манукяну (он же Dava) и певице Юлианне Карауловой – предложили выбрать, чем же удивит их Полина. Гости ошиблись, предположив, что девочка знает танцы разных народов мира.

Как только Полина вышла на сцену, ей дали посмотреть фотографии зданий из разных уголков мира. Когда девочке показали Иволгинский дацан, гости признались – сами не знают, что это за здание, и где находится.

- Китай же? – предположил Dava.

- Китай, да. Ну, это китайский храм, я не знаю, какой город, но Китай точно, - ответила Юлиана.

При этом четырёхлетняя девочка блеснула познаниями.

- Нет, - возразила Полина. - Это не то. Это Иволгинский дацан, который находится в селе Верхняя Иволга, в Республике Бурятия. А Республика Бурятия - это Россия.

Девочка решила объяснить, чем отличается Иволгинский дацан и китайский монастырь Ганден Самцелинг.

- Этот монастырь во много раз выше, чем Иволгинский дацан. Дацан пёстрый, разноцветный, и крыша у него зелёная. А у монастыря Ганден Самценлинк крыша золотая, - пояснила малышка.

Звёздные гости оказались в восторге от познаний Полины. Её рассказ их впечатлил.

Пользователей соцсетей в бурятских пабликах также впечатлила девочка. «Умница, хоть благодаря тебе многие узнают, что Бурятия входит в состав РФ и, конечно же, узнают про нашу республику и наши красоты», «Почему я плачу от этого голосочка? Или за край родной гордость?»

Отметим, что после презентации Полины о дацане, Юлиана Караулова пошутила про Парламентский холм в Канаде, что это, может быть, тоже маленький кусочек Бурятии.

Шоу «Вундеркинды» вышло в эфир этой осенью. Это гейм-шоу, где команда звёзд играет против команды детей ипробует угадать, какими уникальными талантами обладает каждый ребёнок. За каждый правильный ответ звёзды получают деньги, а за каждый неправильный денежный приз достается вундеркиндам. Звёзды перечисляют свои денежные призы в благотворительный фонд помощи детям и молодёжи «Галчонок»




телешоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

COVID-19 в Бурятии идёт на спад
COVID-19 в Бурятии идёт на спад
Общество, 24.11.2021
Жертвами коронавируса стали ещё пять человек
Жители Бурятии смогут узнать, как анонимно обследоваться на ВИЧ
Жители Бурятии смогут узнать, как анонимно обследоваться на ВИЧ
Общество, 24.11.2021
В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции
Куклы Даши Намдакова представят в московском музее
Куклы Даши Намдакова представят в московском музее
Общество, 24.11.2021
Посетители увидят более 100 уникальных экспонатов
Котельные в районе Бурятии не пополнили запасом топлива
Котельные в районе Бурятии не пополнили запасом топлива
Общество, 24.11.2021
Директоров предприятий оштрафовали 
В Забайкалье разыграют киберкубок ДФО и СФО
В Забайкалье разыграют киберкубок ДФО и СФО
Общество, 24.11.2021
Команда победителей получит 175 тысяч рублей
На фестивале в Иркутске выберут Гэсэра
На фестивале в Иркутске выберут Гэсэра
Общество, 24.11.2021
Участники померятся силами в национальных видах спорта
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 24.11.2021
Порывы ветра могут достигать 14 м/с 
В Прибайкальском нацпарке охранник дикой природы снял милых выдр
В Прибайкальском нацпарке охранник дикой природы снял милых выдр
Общество, 23.11.2021
«Тайный мир выдр», - так назвал свой пост специалист
В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием
В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием
Общество, 23.11.2021
В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах
Объявлен конкурс рисунков Байкала и его обитателей
Объявлен конкурс рисунков Байкала и его обитателей
Общество, 23.11.2021
По его итогам в Байкальском заповеднике будут созданы мозаичные панно
В Улан-Удэ стартовал конкурс учителей бурятского языка
В Улан-Удэ стартовал конкурс учителей бурятского языка
Общество, 23.11.2021
Результаты «Эрхим багша» объявят 26 ноября
Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций
Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций
Общество, 23.11.2021
В Иркутской области завершился праздник «Живые традиции»
В райцентре Бурятии открылся цифровой кинозал
В райцентре Бурятии открылся цифровой кинозал
Общество, 23.11.2021
КДЦ села Орлик был переоборудован в полноценный кинотеатр

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^