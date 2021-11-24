В Бурятии проведут рождественские образовательные чтения

Они приурочены к 350-летию Петра I



В Бурятии с 30 ноября по 2 декабря состоятся XI рождественские образовательные чтения на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». В мероприятии примут участие представители правительства и администрации главы республики, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ, региональных министерств, вузов, силовых структур и ведомств, религиозных, образовательных и общественных организаций. Работа чтений будет проходить в очно-заочном формате.



30 ноября в дистанционном формате пройдёт пленарное заседание. Кроме этого, будут работать следующие секции: «Современные вопросы пастырского служения», «Организация духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», «Духовно-нравственное воспитание в современной системе образования», «Возможности предметной области «Духовно-нравственная культура народов России» для формирования личных качеств школьников на основе духовных ценностей».



1 декабря на Zoom-площадке будут проходить секции по социальному служению: «Социальное служение Церкви в период пандемии. Итоги и перспективы» и секция по вопросам утверждения трезвости – круглый стол «Взаимодействие Церкви и государства в утверждении трезвости». В воскресной школе Свято-Одигитриевского собора очно проведут секцию по миссионерской деятельности и семинар: «Практика изучения Священного Писания на приходах епархии».



2 декабря онлайн будут работать историческая секция «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» и семинар «Образовательный процесс в церковно-приходских воскресных школах в условиях пандемии». В управлении ФСИН России по РБ состоится секция по тюремному служению «Взаимодействие УФСИН России по Республике Бурятия с основными традиционными религиозными конфессиями», а в молодёжном центре Улан-Удэнской епархии – секция молодёжного служения «Церковь и современность».



Также в рамках образовательных чтений будет организована научно-практическая конференция «Церковь и казачество. Пути воцерковления и сотрудничества». Она пройдёт в зале заседаний правительства РБ 27 ноября.



Помимо этого, с 1 по 26 декабря, а также в течение 2022 года будут проведены встречи и беседы среди командного состава и военнослужащих-контрактников воинских подразделений Улан-Удэнского военного гарнизона и в подразделениях силовых ведомств Бурятии на тему «Пётр I как основатель регулярной армии и военно-морского флота великий, военачальник и реформатор». Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

