Грантовую поддержку получил Кижингинский Центр детского творчества
Кижингинский Центр детского творчества стал обладателем президентского гранта на реализацию проекта в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Проект направлен на создание ресурсного центра развития ремёсел и народно-художественного промысла «Угай толон» - «Зов предков». На эти цели была выделена сумма в размере 458 150 рублей, сообщается на сайте минкультуры Бурятии.
Автор проекта – директор Центра Соелма Тарнуева, координатор - мастер народно-художественных промыслов Екатерина Цыренова.
В рамках проекта будет создан цикл передач на родном языке. На YouTube будут размещены обучающие курсы, мастер-классы с применением новых технологий и методик по валянию шерсти и ткачества. Планируется онлайн-выставка сувенирных продукции и изделий. Помимо этого, для продвижения местных мастеров будут организованы участия в выставках в пределах республики и за её границами.
В Бурятии центр детского творчества получит почти полмиллиона рублей
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