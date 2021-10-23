Общественник проверила работу транспортных полицейских на севере Бурятии

В Северобайкальске прошла акция «Гражданский мониторинг»
Общественный совет при Северобайкальском ЛО МВД России на транспорте принял участие в акции «Гражданский мониторинг». Председатель Общественного совета Елена Неизвестных оценила работу стражей магистралей.
Общественник проверила актуальность информации на стендах: наличие образцов заявлений для граждан, сведения о руководящем составе отдела, телефоны доверия. Далее гостья посетила дежурную часть линейного подразделения, изучив там документацию, а также помещение камеры для административно задержанных граждан. Сотрудники дежурной части наглядно продемонстрировали процесс приёма и регистрации заявлений и сообщений.
При подведении итога встречи, председатель Общественного совета положительно оценила деятельность сотрудников Северобайкальского линейного отдела и поблагодарила за работу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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