Спектакль театра из Бурятии покажут в Москве

Показ состоится в рамках международного большого детского фестиваля
Русский драматический театр имени Бестужева примет участие в Международном большом детском фестивале в Москве с бэби-спектаклем «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева. Показ состоится 26 октября в 19.00 на сцене Театра кукол Образцова (Третья сцена).
IV Международный большой детский фестиваль стартовал в Москве 1 сентября и продлится до 12 ноября. Он собрал театральные коллективы из разных регионов страны, которые покажут свои лучшие постановки для детей и подростков. В программе - не только спектакли, но и мюзиклы, детское кино и анимация, цирковое и ледовое шоу.
Главная идея фестиваля – собрать всё лучшее, что делается в нашей стране для детей и юношества в самых разных жанрах перформативного искусства. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.
Русский драматический театр примет участие в Большом детском фестивале с бэби-спектаклем Алмаза Садриева «Микрохи», который представлен в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории».
Эта постановка появилась в 2020 году в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа» при поддержке министерства культуры Бурятии и правительства Республики.
Спектакль создан по принципам современного бэби-театра. Это некий манифест приобщения детей к театру с рождения и приглашение их окунуться через театральное искусство в нечто загадочное и прекрасное. С помощью визуальных образов, предметов, пластики он предлагает ребятам вместе с актёрами исследовать подводный мир Байкала, познакомиться с его самыми маленькими обитателями – микроорганизмами, стать наблюдателями и участниками погружения в одно из самых удивительных озер на планете. В художественной форме и волшебной атмосфере ребята узнают о существовании микрожителей Земли, увидят всю хрупкость и красоту этого мира. Для малышей – это возможность получить первый зрительский опыт, познакомиться с театром.
– Мы погружаем ребёнка на время в пространство, которое полностью эстетизировано, гармонично, красиво, безопасно, и таким образом развиваем в нём восприятие такого гармоничного, красивого, безопасного мира, стимулируя его импульсы к творческому развитию, к исследованию и эксперименту, – говорит Алмаз Садриев.
В январе «Микрохи» стали участником творческого образовательного бэби-форума «Ләкләк» в Мензелинске в рамках ежегодной всемирной акции бэби-театров «Small Size Days».
Спектакль театра из Бурятии покажут в Москве
Общество, Фото:
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