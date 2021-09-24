Улан-Удэ примет второй фестиваль ТОС

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Мероприятие планируется провести онлайн в ноябре



В Улан-Удэ пройдёт второй фестиваль ТОС. В рамках мероприятия 34 активиста получат знак «Лидер ТОС Республики Бурятия».



Фестиваль планируется провести в онлайн-формате в ноябре этого года. На мероприятии пройдут обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по благоустройству территорий и экологии, формированию здорового образа жизни, организации общественного порядка и на другие актуальные темы.



Сегодня, 24 сентября, в администрации Улан-Удэ прошёл круглый стол, где участники ТОСовского движения республики обсудили подготовку к проведению своего фестиваля. В обсуждении приняли участие более 100 территориально общественных самоуправлений.



Напомним, в 2017 году прошёл первый республиканский фестиваль ТОС на площади Советов. Тогда количество участников достигло около 10 тысяч человек. Всего в Бурятии насчитывается 2276 ТОС. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

