В Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались
Накануне, 17 сентября, в 21.43 поступила информация о том, что на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,2. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутск.
Эпицентр находился в 65 километрах юго-восточней посёлка Кумора Северо-Байкальского района. По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
- Сообщения о пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС не поступали. Информация уточняется, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.
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