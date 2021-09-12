Туристы охотно едут в Чивыркуйский залив и на Ушканьи острова
Сегодня Забайкальский национальный парк в Бурятии отмечает свой юбилейный день рождения.
Ровно 35 лет назад, 12 сентября 1986 года, появилась эта особо охраняемая природная территория. Нацпак был создан с целью сохранения уникальных природных комплексов северо-восточного побережья озера Байкал. Решение о его создании принято Советом министров РСФСР. В 1996 году Забайкальский национальный парк вошёл в состав объекта Всемирного природного наследия Озеро Байкал ЮНЕСКО.
В его границы входят такие известные объекты, как Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, Ушканьи острова, которые привлекают внимание огромного количества людей, мечтающих побывать на Священном озере. Основная притягательность этих мест заключается в их нетронутости и отсутствии крупных хозяйственных объектов.
Забайкальский нацпарк в Бурятии отмечает юбилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Элеватор без «небоскрёбов», «Октябрь» жив, а Улан-Удэ ещё «Бурятии моей звезда»…
Для женщины-инвалида стоимость жизненно необходимой коляски была неподъёмной
Зампред правительства Бурятии поручил оперативно оказывать помощь
Бурятской лучнице вручили подарок стоимостью 5,7 млн рублей
Заболеваемость COVID-19 в последние дни держится на одном уровне
Памятная акция прошла одновременно по всей стране
Стало известно, как Бурятия отметит День Байкала
Российские гонщики соревнуются на экстремальной мототрассе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Днём по республике +16, +21, местами по северу +10, +15
Они вместо со спасателями укладывают мешки с песком там, где уже вода прибыла и перекрыла дороги
Распространяется он бесплатно
Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, и пройдут во второй тур
Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей
Также в Москве открылась его выставка «Трансформация»
Они прошли мимо кассы, не рассчитавшись