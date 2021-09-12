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Забайкальский нацпарк в Бурятии отмечает юбилей

Забайкальский нацпарк в Бурятии отмечает юбилей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристы охотно едут в Чивыркуйский залив и на Ушканьи острова

Сегодня Забайкальский национальный парк в Бурятии отмечает свой юбилейный день рождения.

Ровно 35 лет назад, 12 сентября 1986 года, появилась эта особо охраняемая природная территория. Нацпак был создан с целью сохранения уникальных природных комплексов северо-восточного побережья озера Байкал. Решение о его создании принято Советом министров РСФСР. В 1996 году Забайкальский национальный парк вошёл в состав объекта Всемирного природного наследия Озеро Байкал ЮНЕСКО.

В его границы входят такие известные объекты, как Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, Ушканьи острова, которые привлекают внимание огромного количества людей, мечтающих побывать на Священном озере. Основная притягательность этих мест заключается в их нетронутости и отсутствии крупных хозяйственных объектов.
национальный парк юбилей

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