Забайкальский нацпарк в Бурятии отмечает юбилей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туристы охотно едут в Чивыркуйский залив и на Ушканьи острова



Сегодня Забайкальский национальный парк в Бурятии отмечает свой юбилейный день рождения.



Ровно 35 лет назад, 12 сентября 1986 года, появилась эта особо охраняемая природная территория. Нацпак был создан с целью сохранения уникальных природных комплексов северо-восточного побережья озера Байкал. Решение о его создании принято Советом министров РСФСР. В 1996 году Забайкальский национальный парк вошёл в состав объекта Всемирного природного наследия Озеро Байкал ЮНЕСКО.



В его границы входят такие известные объекты, как Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, Ушканьи острова, которые привлекают внимание огромного количества людей, мечтающих побывать на Священном озере. Основная притягательность этих мест заключается в их нетронутости и отсутствии крупных хозяйственных объектов.

