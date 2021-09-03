Работы завершатся в 2025 году
В четверг, 2 сентября, во время Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение с компанией «Славное море» по реализации проекта в п. Выдрино Кабанского района.
Это соглашение предусматривает строительство гостиницы и портовой инфраструктуры в п. Выдрино на Байкале.
- Сегодня подписано соглашение с компанией «Славное море», которая в п. Выдрино реализует проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры на Байкале. Там более 1 миллиарда рублей инвестиций. Земельные вопросы уже решены, земля оформлена. И данный проект заявлен с нашей стороны как резидент территории опережающего развития (ТОР), чтобы были получены налоговые преференции, предусмотрены меры поддержки по линии Дальневосточного федерального округа. И сегодня было подписано соглашение по реализации этого проекта, - отметил Алексей Цыденов.
Реализация данного проекта планируется в два этапа. Инвестор намерен начать работы уже в этом году и завершить в 2025 году. До 2024 года предусмотрено строительство гостиницы, причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судов, строительство водозаборной станции для снабжения проекта и населения питьевой водой. На втором этапе – строительство пункта приёма туристов в зимнее и летнее время на горе Мамай. Также планируется соединение отеля и горы Мамай собственным шаттлом. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
На Байкале реализуют проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры
Общество, Фото:
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